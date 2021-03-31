31 Mart 2021, Çarşamba

SÜPER LİG

Son dakika: Süper Lig'de 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı!

Süper Lig'de 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı!
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 31.03.2021 Giriş Tarihi: 31.03.2021

Spor Toto 'in 32. haftasında mücadeleleri yönetecek hakemler ve yardımcıları belli oldu. - maçına , - maçına , - maçına ve - maçına verildi.

'de milli aranın ardından heyecan yeniden başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu resmi hesabından yaptığı açıklamada, 32. hafta maçlarını yönetecek hakemleri duyurdu.

FIRAT AYDINUS DERBİDEN SONRA İLK DEFA...

Öte yandan, , 2 Kasım 2018'de oynanan - derbisinden sonra (2 yıl 4 ay) ilk kez bir Galatasaray maçında görev alacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Süper Lig o istatistikte rakipsiz! 20 yılda tam 73... Süper Lig o istatistikte rakipsiz! 20 yılda tam 73...
Denizli A Spor'da açıkladı! Düğüm o haftada çözülür Denizli A Spor'da açıkladı! "Düğüm o haftada çözülür"
Hazırlık maçında kazanan Rizespor! Hazırlık maçında kazanan Rizespor!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör