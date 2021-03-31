31 Mart 2021, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Son dakika: Süper Lig'de 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı!
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında mücadeleleri yönetecek hakemler ve yardımcıları belli oldu. Sivasspor - Trabzonspor maçına Mete Kalkavan, Hatayspor - Galatasaray maçına Fırat Aydınus, Kasımpaşa - Beşiktaş maçına Halil Umut Meler ve Fenerbahçe - Denizlispor maçına Cüneyt Çakır verildi.
Süper Lig'de milli aranın ardından heyecan yeniden başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu resmi hesabından yaptığı açıklamada, 32. hafta maçlarını yönetecek hakemleri duyurdu.
FIRAT AYDINUS DERBİDEN SONRA İLK DEFA...
Öte yandan, Fırat Aydınus, 2 Kasım 2018'de oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinden sonra (2 yıl 4 ay) ilk kez bir Galatasaray maçında görev alacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Kar ve fırtına için uyarı geldi! 26 Mart tüm bölgelerde hava durumu... (Meteoroloji)
- Son dakika derbi haberleri | Spor yazarları Beşiktaş Fenerbahçe maçını işte böyle değerlendirdi! İşte derbi yazıları...
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (BJK - FB) | Süper Lig
- Konyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- A Spor canlı izle! 17 Mart Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Alanyaspor maçı izle...
- Kasımpaşa - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig