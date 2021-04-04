04 Nisan 2021, Pazar

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Ankaragücü - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Ankaragücü - Antalyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 04.04.2021 Giriş Tarihi: 04.04.2021

'in 32. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Ankaragücü - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Ankaragücü - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANKARAGÜCÜ - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Antalyaspor maçı 4 Nisan Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

ANKARAGÜCÜ - ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Ankaragücü: Korcan Çelikay, Pinto, Kulusic, Sarljia, Erdi Dikmen, Lobzhanidze, İbrahim Akdağ, Paintsil, Geraldo, E. Çekiçi, Borven

Antalyaspor: Boffin - Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudryashov, Eren, Nuri, Fredy, Hakan Özmert, Amilton, Podolski

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