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Gençlerbirliği Kasımpaşa maçı CANLI

Gençlerbirliği - Kasımpaşa | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 20.03.2021 Giriş Tarihi: 20.03.2021

'in 31. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. 31. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşıyor. Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

GENÇLERBİRLİĞİ - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 13:30'da başlayan Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

GENÇLERBİRLİĞİ - KASIMPAŞA İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Nordfeldt, , , , , , , , , , Sandro

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Sadiku, Tosic, , Drinkwater, , Hajradinovic, Koomson, Yusuf, Thelin

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