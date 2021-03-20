Gençlerbirliği Kasımpaşa maçı CANLI
Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor. Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
GENÇLERBİRLİĞİ - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 13:30'da başlayan Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
GENÇLERBİRLİĞİ - KASIMPAŞA İLK 11'LER
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Mustafa, Halil İbrahim, Soner, Piris, Candeias, Murat, Ayite, Sandro
Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Sadiku, Tosic, Hadadi, Drinkwater, Aytaç, Hajradinovic, Koomson, Yusuf, Thelin
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