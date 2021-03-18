Batuhan Karadeniz 21 gol atarak kendi rekorunu kırdı

Hekimoğlu Trabzon forması giyen Batuhan Karadeniz, kariyerinin en golcü sezonuna ulaştı. Yıldız isim için şimdiden Süper Lig ekiplerinin takipte olduğu öğrenildi.

Spor Toto 2. Lig'de Hekimoğlu Trabzon'un Gümüşhanespor'u 4-1 mağlup ettiği maçta hat trick yapan Batuhan Karadeniz, performansıyla geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sezona da damga vurmaya devam ediyor.



Spor Toto 2. Lig'de 2. sırada yer alan Hekimoğlu Trabzon, Gümüşhanespor karşısında 4-1 galip gelerek puanını 55'e yükseltti. Hekimoğlu Trabzon'da hat trick yaparak maça damgasını vuran Batuhan Karadeniz, bu sezon ligde oynadığı 26 maçta 18 gole ulaştı. Türkiye Kupası maçlarıyla birlikte bu sezon toplamda 28 maçta 21 gol atan ve 5 asist yapan Batuhan Karadeniz kariyerinin en golcü sezonunu bu yıl yaşıyor. Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda toplamda 18 gol atan Batuhan Karadeniz, bu yıl 21 gole ulaşarak kendi rekorunun üstüne çıktı.



BATUHAN KARADENİZ'İN SON YILLARDAKİ PERFORMANSI



2020/21 28 maç 21 gol 5 asist

2019/20 25 maç 18 gol 1 asist

2018/18 22 maç 12 gol 1 asist

2017/18 22 maç 12 gol

2016/17 29 maç 11 gol 2 asist

2014/15 39 maç 10 gol 6 asist

DİĞER

SÜPER LİG HABERLERİ