18 Mart 2021, Perşembe

SÜPER LİG

Batuhan Karadeniz 21 gol atarak kendi rekorunu kırdı

Batuhan Süper Lig'e göz kırpıyor! Rekor kırdı...
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 18.03.2021

forması giyen , kariyerinin en golcü sezonuna ulaştı. Yıldız isim için şimdiden ekiplerinin takipte olduğu öğrenildi.

. Lig'de 'un 'u 4-1 mağlup ettiği maçta hat trick yapan , performansıyla geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sezona da damga vurmaya devam ediyor.

Spor Toto 2. Lig'de 2. sırada yer alan Hekimoğlu Trabzon, Gümüşhanespor karşısında 4-1 galip gelerek puanını 55'e yükseltti. Hekimoğlu Trabzon'da hat trick yaparak maça damgasını vuran Batuhan Karadeniz, bu sezon ligde oynadığı 26 maçta 18 gole ulaştı. maçlarıyla birlikte bu sezon toplamda 28 maçta 21 gol atan ve 5 asist yapan Batuhan Karadeniz kariyerinin en golcü sezonunu bu yıl yaşıyor. Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda toplamda 18 gol atan Batuhan Karadeniz, bu yıl 21 gole ulaşarak kendi rekorunun üstüne çıktı.

BATUHAN KARADENİZ'İN SON YILLARDAKİ PERFORMANSI

2020/21 28 maç 21 gol 5 asist
2019/20 25 maç 18 gol 1 asist
2018/18 22 maç 12 gol 1 asist
2017/18 22 maç 12 gol
2016/17 29 maç 11 gol 2 asist
2014/15 39 maç 10 gol 6 asist

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