19 Mart 2021, Cuma

SÜPER LİG

Fatih Karagümrük - Kayserispor | CANLI

Fatih Karagümrük - Kayserispor | CANLI
SÜPER LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.03.2021

Spor Toto 31. hafta açılış maçında sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. 'nda oynanan karşılaşmayı yönetiyor. Karşılaşmanın canlı takibini haberimizden takip edebilirsiniz...

'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında ile Kayserispor kozlarını paylaşıyor. 'nda oynanan karşılaşmayı yönetiyor.

FATİH KARAGÜMRÜK - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ

Fatih Karagümrük: , , Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Bertolacci, , Jimmy, Borini, Salibur

Kayserispor: Doğan, Ramazan, Kolovetsios, , , , Muhar, , , ,

FATİH KARAGÜMRÜK - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Kayserispor maçı 19 Mart Cuma günü saat 16:00'dan itibaren beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Karagümrük - Kayserispor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Karagümrük - Kayserispor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
İşte derbinin şifreleri! İlginç istatistik... İşte derbinin şifreleri! İlginç istatistik...
Batuhan Süper Lig'e göz kırpıyor! Rekor kırdı... Batuhan Süper Lig'e göz kırpıyor! Rekor kırdı...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ