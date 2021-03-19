Fatih Karagümrük - Kayserispor | CANLI
Spor Toto Süper Lig 31. hafta açılış maçında Fatih Karagümrük sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetiyor. Karşılaşmanın canlı takibini haberimizden takip edebilirsiniz...
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Kayserispor kozlarını paylaşıyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetiyor.
FATİH KARAGÜMRÜK - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ
Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Castro, Jimmy, Borini, Salibur
Kayserispor: Doğan, Ramazan, Kolovetsios, Sapunaru, Aziz Behich, Attamah, Muhar, Avramovski, Lennon, Pedro, İlhan Parlak
FATİH KARAGÜMRÜK - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fatih Karagümrük - Kayserispor maçı 19 Mart Cuma günü saat 16:00'dan itibaren beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
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