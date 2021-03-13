Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Alanyaspor - Antalyaspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 30. hafta mücadelesinde Alanyaspor ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Alanyaspor - Antalyaspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

ALANYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Alanyaspor - Antalyaspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

ALANYASPOR - ANTALYASPOR İLK 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Tayfur, Tzavellas, Fatih, Moubandje, Hasan Hüseyin, Siopis, Salih, Davidson, Mustafa, Babacar

Antalyaspor: Boffin, Eren, Veysel, Naldo, Kudriashov, Bünyamin, Hakan, Nuri, Imeri, Gökdeniz, Orgill

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