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Alanyaspor Antalyaspor maçı CANLI

Alanyaspor - Antalyaspor | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 13.03.2021 Giriş Tarihi: 13.03.2021

'in 30. haftasında Alanyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Alanyaspor - Antalyaspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. 30. hafta mücadelesinde Alanyaspor ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Alanyaspor - Antalyaspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

ALANYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Alanyaspor - Antalyaspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

ALANYASPOR - ANTALYASPOR İLK 11'LER

Alanyaspor: Marafona, , , Fatih, Moubandje, , , , , , Babacar

Antalyaspor: , Eren, , , , , , , Imeri, Gökdeniz, Orgill

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