Antalyaspor Kasımpaşa maçı CANLI
Süper Lig'in 29. haftasında Antalyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Antalyaspor - Kasımpaşa maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 29. hafta mücadelesinde Antalyaspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor. Antalyaspor - Kasımpaşa maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
ANTALYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 16:00'da başlayan Antalyaspor - Kasımpaşa maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
ANTALYASPOR - KASIMPAŞA İLK 11'LER
Antalyaspor: Ferhat, Eren, Veysel, Kudriashov, Bünyamin, Hakan Özmert, Nuri Şahin, Sidney Sam, Ribeiro, Amilton, Gökdeniz Bayrakdar
Kasımpaşa: Ramazan, Hadadi, Sadiku, Bistrovic, Hadergjonaj, Hajradinovic, Aytaç, Brecka, Varga, Koomson, Thelin
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