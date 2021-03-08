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Antalyaspor Kasımpaşa maçı CANLI

Antalyaspor - Kasımpaşa | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 08.03.2021 Giriş Tarihi: 08.03.2021

'in 29. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Antalyaspor - Kasımpaşa maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. 29. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşıyor. Antalyaspor - Kasımpaşa maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

ANTALYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Antalyaspor - Kasımpaşa maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

ANTALYASPOR - KASIMPAŞA İLK 11'LER

Antalyaspor: , Eren, , , , , , , , ,

Kasımpaşa: Ramazan, Hadadi, Sadiku, Bistrovic, Hadergjonaj, Hajradinovic, , Brecka, Varga, Koomson, Thelin

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