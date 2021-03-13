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Son dakika spor haberi: Kayserispor Galatasaray maçında sakatlık şoku! Uğur Demirok maça devam edemedi

Maçta sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi
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Güncelleme Tarihi: 13.03.2021 Giriş Tarihi: 13.03.2021

'in 30. haftasında , deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 27. dakikasında , sakatlanarak oyuna devam edemedi. İşte o anlar... | Son dakika spor haberi

Spor Toto 'in 30. haftasında sahasında 'ı konuk etti. Zorlu mücadelenin 27. dakikasında ev sahibi ekipte sakatlık yaşadı. Oyuna devam edemeyen 32 yaşındaki futbolcunun yerini 'ya bıraktı.

İşte o anlar;


(Fotoğraf: beIN Sports)

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