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Trabzonspor-Alanyaspor | CANLI

Trabzonspor-Alanyaspor | CANLI
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Giriş Tarihi: 08.03.2021

Spor Toto 'in 29. haftasında sahasında ile karşı karşıya geliyor. Fırtına bu maçı kazanıp seri oluşturmak isterken, Alanyaspor ise 4 maçlık galibiyet hasretini dindirmek istiyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...

Spor Toto 'in 29. haftasında sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...

TRABZONSPOR-ALANYASPOR MAÇI İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar IE, Vitor Hugo, Marlon, Berat, Baker, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Afobe.

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Tzavellas, Fatih, Moubandje, Ceyhun, Berkan, Salih, Efecan, Kadzior, Mustafa Pektemek.


ALANYA TERS GELİYOR

Karadeniz temsilcisi, Alanyaspor maçlarında bir hayli zorlanıyor. İki takım ligde 10. defa karşı karşıya geldi. 9 maçın 4'ünü Alanyaspor, 2'sini bordomavililer kazandı. Akdeniz ekibi 14 defa fileleri sarstı. Trabzonspor'un 9 golü bulunuyor.

3 OYUNCU SINIRDA

Trabzonspor'da bugünkü Alanyaspor maçında 3 oyuncu sarı kart sınırında. Teknik direktör Abdullah Avcı, Vitor Hugo, Edgar İe ve Abdulkadir Parmak gereksiz karta karşı uyardı. Kart görmeleri halinde gelecek hafta BB Erzurumspor mücadelesinde forma giyemeyecekler.

DJANINY SAKATLANDI

'u konuk eden Trabzonspor'da golcü oyuncu Djaniny Semedo'nun sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadığı bildirildi.

TRABZONSPOR-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Trabzonspor-Alanyaspor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

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