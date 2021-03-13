Süper Lig'in 30. haftasında Aytemiz Alanyaspor, konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'u 4-0 yendi.

46. dakikada kaleci Marafona'nın önde olduğunu fark eden Veysel Sarı, kendi yarı sahasından topu kaleye gönderdi. Marafona'nın son anda müdahale ettiği meşin yuvarlağı önünde bulan Gökdeniz Bayrakdar'ın ceza sahası sol çaprazından şutunda, top uzak direğin yanından dışarı çıktı.

69. dakikada kornerden gelen topu Moubandje, kafayla penaltı noktası üzerindeki Salih Uçan'a indirdi. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak savunmadan döndü.



83. dakikada Alanyaspor farkı üçe çıkardı. Ceyhun Gülselam, topu sol çaprazdan savunma arkasına sarkan Efkan Bekiroğlu'na aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Efkan Bekiroğlu, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-0

90+5. dakikada ev sahibi ekip, skoru 4-0'a getirdi. Efkan Bekiroğlu'nun soldan ortasında Ceyhun Gülselam'ın gelişine vurduğu top ağlarla buluştu.

Mücadele, Aytemiz Alanyaspor'un 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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