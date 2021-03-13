13 Mart 2021, Cumartesi

SÜPER LİG

Alanyaspor 4-0 Antalyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Alanyaspor seriye son verdi!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 13.03.2021 Giriş Tarihi: 13.03.2021

'in 30. haftasında sahasında 'u 4-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından 'ın ekibinin 13 maçlık serisi sona erdi.

Süper Lig'in 30. haftasında Aytemiz , konuk ettiği Fraport TAV 'u 4-0 yendi.

46. dakikada kaleci Marafona'nın önde olduğunu fark eden Veysel Sarı, kendi yarı sahasından topu kaleye gönderdi. Marafona'nın son anda müdahale ettiği meşin yuvarlağı önünde bulan Gökdeniz Bayrakdar'ın ceza sahası sol çaprazından şutunda, top uzak direğin yanından dışarı çıktı.

69. dakikada kornerden gelen topu Moubandje, kafayla noktası üzerindeki Salih Uçan'a indirdi. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak savunmadan döndü.

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83. dakikada Alanyaspor farkı üçe çıkardı. Ceyhun Gülselam, topu sol çaprazdan savunma arkasına sarkan Bekiroğlu'na aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Efkan Bekiroğlu, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-0

90+5. dakikada ev sahibi ekip, skoru 4-0'a getirdi. Efkan Bekiroğlu'nun soldan ortasında Ceyhun Gülselam'ın gelişine vurduğu top ağlarla buluştu.

Mücadele, Aytemiz Alanyaspor'un 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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