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Alanyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Alanyaspor - Antalyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 13.03.2021 Giriş Tarihi: 13.03.2021

'in 30. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Alanyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Alanyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALANYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Antalyaspor maçı 13 Mart Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

ALANYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Fatih, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Davidson, Salih, Ceyhun, Efecan, Bareiro

Antalyaspor: Ferhat, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Eren, Nuri, Hakan, Doğukan, Sam, Amilton, Gökdeniz

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