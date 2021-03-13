13 Mart 2021, Cumartesi
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Alanyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Alanyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında Alanyaspor ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Alanyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ALANYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Alanyaspor - Antalyaspor maçı 13 Mart Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
ALANYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Fatih, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Davidson, Salih, Ceyhun, Efecan, Bareiro
Antalyaspor: Ferhat, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Eren, Nuri, Hakan, Doğukan, Sam, Amilton, Gökdeniz
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