Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Kayserispor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında Kayserispor ile Göztepe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Kayserispor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KAYSERİSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Göztepe maçı 3 Nisan Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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