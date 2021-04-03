03 Nisan 2021, Cumartesi

SÜPER LİG

Kayserispor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Kayserispor - Göztepe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 Giriş Tarihi: 03.04.2021

'in 32. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Kayserispor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Kayserispor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KAYSERİSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Göztepe maçı 3 Nisan Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Sivasspor - Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Sivasspor - Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de istikrar sağlanamadı! 2 farklı takım 8 hoca Süper Lig'de istikrar sağlanamadı! 2 farklı takım 8 hoca
MHK'ya sert sözler: Bu ateş sizi yakar MHK'ya sert sözler: Bu ateş sizi yakar
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör