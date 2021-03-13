Çaykur Rizespor-Hatayspor | CANLI
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Hatayspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor ile Hatayspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
ÇAYKUR RİZESPOR-HATAYSPOR MAÇI İLK 11'LER
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Selim, İsmail, Baiano, Dokovic, Boldrin, Samudio, Fernando, Skoda.
Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Pablo Santos, Katranis, Rayane Aabid, Ruben Ribeiro, Adama Traore, Boupendza, Akintola, Mame Diouf.
ÇAYKUR RİZESPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Çaykur Rizespor - Hatayspor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.
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