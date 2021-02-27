Süper Lig'in 27. haftasında lider Galatasaray ile çıkış arayan BB. Erzurumspor karşı karşıya gelecek. Feghouli ve Falcao'nun maç kadrosunda olması beklenirken, BB. Erzurumspor'da Jakub Szumski kırmızı kart cezalısı, El Kabir ve Obertan'ın ise sakatlığı bulunuyor. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Galatasaray - BB. Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında Galatasaray ile BB. Erzurumspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Galatasaray - BB. Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY - BB. ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - BB. Erzurumspor maçı 27 Şubat Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - BB. ERZURUMSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

GALATASARAY: MUSLERA, YEDLIN, LUYINDAMA, MARCAO, ÖMER, ETEBO, GEDSON, EMRE KILINÇ, ARDA, ONYEKURU, MOSTAFA

BB ERZURUMSPOR: GÖKTUĞ, MURAT, DA COSTA, TEIKEU, LEO,BUĞRA, OMOLO, AATIF, CENK AHMET, NOVIKOVAS, GOMES

MUSLERA 300. KEZ

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Süper Lig'de 300. maçına çıkmaya hazırlanıyor. Tecrübeli kaleci, sarı-kırmızılı takımın Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacağı maçta görev alması durumunda, üçüncü kez "dalya" diyecek.

4. RANDEVU

Galatasaray ile BB Erzurumspor, bugüne kadar 3 resmi maçta karşılaştı. İki takımın daha önce hepsi lig olmak üzere oynadığı 3 karşılaşmada sarı-kırmızılılar, 2 kez sahadan 3 puan ile ayrılırdı. 1 müsabaka ise berabere tamamlandı. Bu maçlarda Aslan'ın 4 golüne, Erzurum ekibi 2 gol ile karşılık verdi.

LİGDE 7 MAÇTIR KAZANIYOR

Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'a deplasmanda kaybeden Galatasaray daha sonra oynadığı 7 mücadelenin hepsinden galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Alanyaspor'u mağlup etti. Aslan bu karşılaşmalarda 16 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 25 karşılaşmada kalesinde 19 gol gördü. Sarı-kırmızılılar bu alanda ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Cimbom ayrıca ligde 12 maçta da kalesini gole kapadı. Galatasaray ayrıca attığı 50 golle, 53 gol kaydeden Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada bulunuyor.

LİGDE İÇ SAHA KARNESİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon evinde 12 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Cimbom söz konusu mücadelelerde 29 gol kaydederken, kalesinde 7 gol gördü. Galatasaray ligde sahasında son olarak Kasımpaşa'yı mağlup etmişti.

EVİNDE 9 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de evinde son olarak Alanyaspor'a mağlup olmuştu. Sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından oynadığı 9 mücadelede rakiplerine yenilmedi. Aslan bu süreçte 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

BELHANDA VE LUYINDAMA SINIRDA

Galatasaray'da BB Erzurumspor maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Christian Luyindama ile Younes Belhanda karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta deplasmanda oynayacakları MKE Ankaragücü mücadelesinde yer alamayacak.

EKSİKLER

Galatasaray'da BB Erzurumspor maçında Oğulcan Çağlayan cezası sebebiyle forma giyemeyecek. Takımda ayrıca Marcelo Saracchi ile Emre Taşdemir'in sakatlıkları bulunuyor.

METE KALKAVAN DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray - BB Erzurumspor karşılaşmasını Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Kemal Yılmaz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yasin Kol olacak. İstanbul bölgesi hakemi olan Mete Kalkavan, Süper Lig'de 178 maç yönetti. Bu maçların 85'ini ev sahibi, 50'sini ise deplasman takımları kazandı. 43 maç ise berabere sona erdi.

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