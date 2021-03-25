Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile yardımcısı Ümit Davala'ya, Çaykur Rizespor maçındaki hareketleri nedeniyle 2'şer maç men cezası verdi. İşte PFDK tarafından yapılan açıklama... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e Çaykur Rİzespor maçında yaşananlar nedeniyle 2 maç ceza verdi. Terim'in yardımcısı Ümit Davala da 'rakibe hakaret' sebebiyle 2 maçla cezalandırıldı.

Terim, Galatasaray'ın Süper Lig'de oynayacağı Hatayspor ve Karagümrük maçlarında takımının başında yer alamayacak.

İşte PFDK kararları:

1- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 21.03.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasında, mensuplarının sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- YENİ MALATYASPOR Kulübü sporcusu TEENAGE LINGANI HADEBE'nin, 20.03.2021 tarihinde oynanan YENİ MALATYASPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. teknik sorumlusu RICARDO MANUEL DA SILVA SA PINTO'nun, 20.03.2021 tarihinde oynanan YENİ MALATYASPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Süper Lig müsabakasında, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2 ve 35/4. maddesi uyarınca 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. teknik sorumlusu RICARDO MANUEL DA SILVA SA PINTO'nun, tedbire uymama eylemi ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 16.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. görevlisi SOTIRIOS ROUSSIS'in, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. hakkında, sportmenliğe aykırı açıklama nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. başkanı MEHMET BÜYÜKEKŞİ hakkında, sportmenliğe aykırı açıklama nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

4- GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM'in, 19.03.2021 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasında, FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, olayın oluş şekli dikkate alınarak FDT'nin 12. Maddesinin uygulanması suretiyle neticeten 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. antrenörü ÜMİT DAVALA'nın, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, olayın oluş şekli dikkate alınarak FDT'nin 12. Maddesinin uygulanması suretiyle neticeten 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, 19.03.2021 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasında, 1. güvenlik bariyeri dahilinde yayıncı kuruluş haricinde röportaj verilmesinden dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatının 8/13. maddesi uyarınca 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. antrenörü YILMAZ BAL'ın, akredite edilmediği soyunma odasına girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

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