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Göztepe BB Erzurumspor maçı CANLI

Göztepe - BB Erzurumspor | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 08.03.2021 Giriş Tarihi: 08.03.2021

'in 29. haftasında Göztepe ile kozlarını paylaşıyor. Göztepe - BB Erzurumspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

'in 29. haftasında Göztepe, sahasında 'u konuk ediyor. Göztepe - BB Erzurumspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

GÖZTEPE - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - BB Erzurumspor maçı saat 19:00'da başladı beIN Sports 2'den canlı yayınlanaıyor. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan maçı yönetiyor.

GÖZTEPE - BB ERZURUMSPOR İLK 11'LER

Göztepe: , , Alpaslan, , , , Soner, , , , Cherif

BB Erzurumspor: , Murat, , , , Osman, Boumal, Aatif, Cenk, Rashani, El Kabir

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