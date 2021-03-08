Göztepe BB Erzurumspor maçı CANLI
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe ile BB Erzurumspor kozlarını paylaşıyor. Göztepe - BB Erzurumspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe, sahasında BB Erzurumspor'u konuk ediyor. Göztepe - BB Erzurumspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
GÖZTEPE - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Göztepe - BB Erzurumspor maçı saat 19:00'da başladı beIN Sports 2'den canlı yayınlanaıyor. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan maçı Zorbay Küçük yönetiyor.
GÖZTEPE - BB ERZURUMSPOR İLK 11'LER
Göztepe: İrfan Can, Gassama, Alpaslan, Atınç, Berkan, Obinna, Soner, Zulj, Halil, Diabate, Cherif
BB Erzurumspor: Szumski, Murat, Da Costa, Leo, Bergdich, Osman, Boumal, Aatif, Cenk, Rashani, El Kabir
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