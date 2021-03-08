08 Mart 2021, Pazartesi

SÜPER LİG

Antalyaspor 1-1 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Antalya ile Kasımpaşa yenişemedi!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 08.03.2021 Giriş Tarihi: 08.03.2021

'in 29. haftasında ile , karşılıklı buldukları gollerle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

'in 29. haftasında ile , 'nda karşı karşıya geldi. İki takım, karşılıklı buldukları gollerle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

Akdeniz ekibinin golü 38. dakikada 'ten gelirken, konuk takımın golünü 72. dakikada kaydetti.

Bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisi 13 maça çıkan Antalyaspor, puanını 36'ya yükselterek 10. sırada yer aldı. Bu sezonki 6. beraberliğini alan Kasımpaşa ise 30 puanla 15. sırada kendine yer buldu.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

17. dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında 'in ceza sahası içerisine yaptığı ortaya Thelin dokundu ancak top yandan auta çıktı.

30. dakikada ceza sahası dışarısında rakibini şık çalımla geçen 'ın, uzak mesafeden çektiği şut yandan auta gitti.

38. dakikada Antalyaspor'un ceza sahası çizgisine yakın bölgede kazanılan serbest vuruşunda topun başına geçen Hakan Özmert'in şutunu kaleci tokatladı ancak meşin yuvarlak direğe çarparak ağlarla buluştu. 1-0

Ayrıntılar geliyor...

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