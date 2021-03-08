Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Antalyaspor ile Kasımpaşa, karşılıklı buldukları gollerle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Antalyaspor ile Kasımpaşa, Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İki takım, karşılıklı buldukları gollerle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

Akdeniz ekibinin golü 38. dakikada Hakan Özmert'ten gelirken, konuk takımın golünü 72. dakikada Isaac Thelin kaydetti.

Bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisi 13 maça çıkan Antalyaspor, puanını 36'ya yükselterek 10. sırada yer aldı. Bu sezonki 6. beraberliğini alan Kasımpaşa ise 30 puanla 15. sırada kendine yer buldu.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

17. dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Hajradinovic'in ceza sahası içerisine yaptığı ortaya Thelin dokundu ancak top yandan auta çıktı.

30. dakikada ceza sahası dışarısında rakibini şık çalımla geçen Sdney Sam'ın, uzak mesafeden çektiği şut yandan auta gitti.

38. dakikada Antalyaspor'un ceza sahası çizgisine yakın bölgede kazanılan serbest vuruşunda topun başına geçen Hakan Özmert'in şutunu kaleci Ramazan Köse tokatladı ancak meşin yuvarlak direğe çarparak ağlarla buluştu. 1-0

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