Süper Lig'in 28. haftasında Başakşehir ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Başakşehir - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Başakşehir ile Konyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Konyaspor maçı 3 Mart Çarşamba günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR - KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet, Mahmut, Deniz, Aleksic, Dernandes, Crivelli

Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Diomande, Jevtovic, Milosevic, Daci, Sekidika, Cikalleshi

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