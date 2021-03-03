03 Mart 2021, Çarşamba

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Başakşehir - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Başakşehir - Konyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 03.03.2021 Giriş Tarihi: 03.03.2021

'in 28. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Başakşehir - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Konyaspor maçı 3 Mart Çarşamba günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR - KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Başakşehir: Volkan, , Ponck, , Hasan Ali, Mehmet, Mahmut, Deniz, Aleksic, Dernandes, Crivelli

Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, , Diomande, Jevtovic, Milosevic, Daci, Sekidika, Cikalleshi

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