27 Şubat 2021, Cumartesi

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Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Karagümrük - Alanyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 27.02.2021 Giriş Tarihi: 27.02.2021

'in 27. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FATİH KARAGÜMRÜK - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçı 27 Şubat Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Aykut, Alparslan, Roco, Campi, Balkovec, Ndiaye, Ndao, Jimmy Durmaz, Bertolacci, Biglia, Ademi

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Salih, Berkan, Siopis, Efecan, Davidson, Babacar

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