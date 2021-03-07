07 Mart 2021, Pazar

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Hatayspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Hatayspor - Kayserispor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 07.03.2021 Giriş Tarihi: 07.03.2021

'in 29. haftasında ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Hatayspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında ile Kayserispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Hatayspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HATAYSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Kayserispor maçı 7 Mart Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

HATAYSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Hatayspor: Munir, Popov, Billong, , Katranis, Aabid, Sackey, Rubern Riberio Akintola, Boupendza, Diouf

Kayserispor: Doğan, Ramazan, Uğur, Kolovetsios, Aziz, , Avramovski, Muhar, , Henrique, Maglica

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