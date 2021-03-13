Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Çaykur Rizespor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Hatayspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Çaykur Rizespor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ÇAYKUR RİZESPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Hatayspor maçı 13 Mart Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Gökhan, Baiano, Selim, Meriah, Talbi, Melnjak, Abdullah, Djokovic, Sabo, Boldrin, Söderlund

Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Pablo, Katranis, Ribeiro, Akintola, Aabid, Muhammed, Boupendza, Diouf

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