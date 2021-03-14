14 Mart 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
Gaziantep FK-Denizlispor | CANLI
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Gaziantep FK sahasında Denizlispor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...
Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK ile Yukatel Denizlispor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
GAZİANTEP FK-DENİZLİSPOR MAÇI İLK 11'LER
Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Miranda, Tosca, Morais, Rashid, Kenan, Vetrih, Sousa, Maxim, Dicko.
Denizlispor: Cenk, Oğuz, Mustafa, Ayman, Özer, Kubilay, Bakalorz, Diskerud, Rodallegha, Sacko, Sagal.
GAZİANTEP FK - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK - Denizlispor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
SÜPER LİG HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- BB Erzurumspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Çaykur Rizespor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Dualı, ayetli, anlamlı uzun ve kısa Miraç Kandili mesajları! Miraç Kandili ne zaman? Bugün kandil mi?
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölüm izle! (EDHO) Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölümde neler yaşandı?
- Gençlerbirliği - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig