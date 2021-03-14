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Gaziantep FK-Denizlispor | CANLI

Gaziantep FK-Denizlispor | CANLI
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Giriş Tarihi: 14.03.2021

'in 30. haftasında sahasında ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...

'in 30. hafta karşılaşmasında ile Yukatel kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...

GAZİANTEP FK-DENİZLİSPOR MAÇI İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Miranda, Tosca, Morais, Rashid, Kenan, Vetrih, Sousa, Maxim, Dicko.

Denizlispor: Cenk, Oğuz, Mustafa, Ayman, Özer, Kubilay, Bakalorz, Diskerud, Rodallegha, Sacko, Sagal.


GAZİANTEP FK - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Denizlispor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

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