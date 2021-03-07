Süper Lig'in 29. haftasında Gençlerbirliği ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Gençlerbirliği - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında Gençlerbirliği ile Başakşehir kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gençlerbirliği - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GENÇLERBİRLİĞİ - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - Başakşehir maçı 7 Mart Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Ömürcan, Arda, Furman, Piris, Murat, Soner, Candeias, Sefa, Sandro Lima

Başakşehir: Mert, Rafael, Epureanu, Ponck, Hasan Ali, Mahmut, Mehmet Topal, Deniz, Junior Fernandes, Crivelli, Demba Ba

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