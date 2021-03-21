Antalyaspor BB Erzurumspor maçı CANLI
Süper Lig'in 31. haftasında Antalyaspor ile BB Erzurumspor karşı karşıya geliyor. Antalyaspor - BB Erzurumspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta mücadelesinde Antalyaspor ile BB Erzurumspor kozlarını paylaşıyor. Antalyaspor - BB Erzurumspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
ANTALYASPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 13:30'da başlayan Antalyaspor - BB Erzurumspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
ANTALYASPOR - BB ERZURUMSPOR İLK 11'LER
Antalyaspor: Ferhat, Eren, Kudryashov, Veysel, Bünyamin, Nuri, Hakan, Gökdeniz, Fredy, Amilton, Podolski
BB Erzurumspor: Szumski, Butko, Costa, Leo, Bergdich, Boumal, Omolo, Cenk, Aatıf, Emrah, El Kabir
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