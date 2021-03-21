Süper Lig'in 31. haftasında Antalyaspor ile BB Erzurumspor karşı karşıya geliyor. Antalyaspor - BB Erzurumspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta mücadelesinde Antalyaspor ile BB Erzurumspor kozlarını paylaşıyor. Antalyaspor - BB Erzurumspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

ANTALYASPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 13:30'da başlayan Antalyaspor - BB Erzurumspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

ANTALYASPOR - BB ERZURUMSPOR İLK 11'LER

Antalyaspor: Ferhat, Eren, Kudryashov, Veysel, Bünyamin, Nuri, Hakan, Gökdeniz, Fredy, Amilton, Podolski

BB Erzurumspor: Szumski, Butko, Costa, Leo, Bergdich, Boumal, Omolo, Cenk, Aatıf, Emrah, El Kabir

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