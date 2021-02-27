Antalyaspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Antalyaspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında Antalyaspor ile Başakşehir kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Antalyaspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ANTALYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Antalyaspor - Başakşehir maçı 27 Şubat Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.
ANTALYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Kudryashov, Veysel, Eren, Nuri Şahin, Fredy, Amilton, Gökdeniz, Podolski, Orgill
Başakşehir: Mert, Cemali, Leo Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet Topal, Azubuike, Berkay, Gulbrandsen, Demba Ba, Crivelli
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