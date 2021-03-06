Denizlispor-Yeni Malatyaspor | CANLI
Süper Lig'in 29. haftasında Denizlispor-Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Spor Toto Süper Lig'de 29. haftada Denizlispor sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
DENİZLİSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Denizlispor - Yeni Malatyaspor maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
DENİZLİSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI 11'LERİ
Denizlispor: Cenk, Özer, Fabiano, Mustafa, Ayman, Murawski, Diskerud, Recep, Sacko, Mesanovic, Rodallega
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Wallace, Hafez, Hadebe, Stevie Mallan, Zeki, Acquah, Mustafa, Adem, Tetteh
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