Süper Lig'in 29. haftasında Denizlispor-Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Spor Toto Süper Lig'de 29. haftada Denizlispor sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.



DENİZLİSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Denizlispor - Yeni Malatyaspor maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.









DENİZLİSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI 11'LERİ



Denizlispor: Cenk, Özer, Fabiano, Mustafa, Ayman, Murawski, Diskerud, Recep, Sacko, Mesanovic, Rodallega



Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Wallace, Hafez, Hadebe, Stevie Mallan, Zeki, Acquah, Mustafa, Adem, Tetteh

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