06 Mart 2021, Cumartesi

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Denizlispor-Yeni Malatyaspor | CANLI

Denizlispor-Yeni Malatyaspor | CANLI
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Giriş Tarihi: 06.03.2021

Süper Lig'in 29. haftasında Denizlispor-Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

'de 29. haftada Denizlispor sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

DENİZLİSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Denizlispor - Yeni Malatyaspor maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.




DENİZLİSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI 11'LERİ

Denizlispor: , Özer, , Mustafa, , Murawski, , , Sacko, Mesanovic, Rodallega

Yeni Malatyaspor: , , , , , , , , Mustafa, , Tetteh

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