04 Mart 2021, Perşembe

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Kasımpaşa-Trabzonspor maçı CANLI

Kasımpaşa-Trabzonspor maçı CANLI
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Giriş Tarihi: 04.03.2021

'in 28. haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa - Trabzonspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. 28. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor. Kasımpaşa - Trabzonspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Kasımpaşa - Trabzonspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

KASIMPAŞA - TRABZONSPOR İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Tosic, Brecka, Haddadi, Bistrovic, Drinkwater, Sadiku, Yusuf, Hajradinovic, Varga

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Hugo, Edgar, Marlon, Berat, A.Parmak, Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny

DEPLASMANDA 10 MAÇTIR YENİLMİYOR

Bordo-mavililer bu sezon deplasmanda oynadığı 13 maçta sadece 1 kez yenilgi aldı. 7 maçtan galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi 5 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Deplasmanda en son yenilgisini 25 Ekim 2020'de Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olduğu maçla alan Karadeniz ekibi söz konusu maçın ardından dış sahada yenilmedi.

Bordo-mavililer Abdullah Avcı döneminde oynadığı 9 deplasman maçında 7 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Karadeniz ekibi deplasmanda oynadığı son 4 lig maçını ise kazanan taraf oldu. Bordo-mavililer Avcı yönetiminde yenilgi almadı.

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