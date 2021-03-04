Alanyaspor Göztepe maçı CANLI
Süper Lig'in 28. haftasında Alanyaspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Alanyaspor - Göztepe maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta mücadelesinde Alanyaspor ile Göztepe kozlarını paylaşıyor. Alanyaspor - Göztepe maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
ALANYASPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 16:00'da başlayan Alanyaspor - Göztepe maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
ALANYASPOR - GÖZTEPE İLK 11'LER
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Fatih, Moubandje, Ceyhun, Berkan, Siopis, Kadzior, Davidson, Bareiro
Göztepe: İrfan Can, Murat, Alpaslan, Atınç, Dzenan, Obinna, Soner, Halil, Diabate, Cherif Ndiaye, Ideye
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