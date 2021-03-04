Kasımpaşa-Trabzonspor | CANLI
Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa - Trabzonspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor. Kasımpaşa - Trabzonspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 16:00'da başlayan Kasımpaşa - Trabzonspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
KASIMPAŞA - TRABZONSPOR İLK 11'LER
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Tosic, Brecka, Haddadi, Bistrovic, Drinkwater, Sadiku, Yusuf, Hajradinovic, Varga
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Hugo, Edgar, Marlon, Berat, A.Parmak, Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny
DEPLASMANDA 10 MAÇTIR YENİLMİYOR
Bordo-mavililer bu sezon deplasmanda oynadığı 13 maçta sadece 1 kez yenilgi aldı. 7 maçtan galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi 5 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Deplasmanda en son yenilgisini 25 Ekim 2020'de Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olduğu maçla alan Karadeniz ekibi söz konusu maçın ardından dış sahada yenilmedi.
Bordo-mavililer Abdullah Avcı döneminde oynadığı 9 deplasman maçında 7 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Karadeniz ekibi deplasmanda oynadığı son 4 lig maçını ise kazanan taraf oldu. Bordo-mavililer Avcı yönetiminde yenilgi almadı.
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