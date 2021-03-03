03 Mart 2021, Çarşamba

SÜPER LİG

Kayserispor 2 - 1 Rizespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Kayseri'den hayati 3 puan!
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Güncelleme Tarihi: 03.03.2021 Giriş Tarihi: 03.03.2021

'in 28. haftasında ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, ve 'ın golleriyle mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Rizespor'un tek golünü ise kaydetti.

Spor Toto 'in 28'inci haftasında Kablo , sahasında karşılaştığı Çaykur 'u 2-1 yendi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, ve kaydederken, Rizespor'un tek golünü ise attı.

Bu sonuçla Kayserispor 28 puana yükselerek düşme hattından kurtulurken, Rizespor 28 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada sağ kanatta topla buluşan 'un ortasında top 'ın önünde kaldı. Attamah'ın vuruşunda top kaleci 'da kaldı.

9. dakikada gelişen Rizespor'un atağında sağ çaprazda topla buluşan ceza sahası dışından topa sert vurdu. Kaleci 'dan seken topu, defans uzaklaştırdı.

33. dakikada sol kanatta topla buluşan 'ın ortasında Boldrın'den önce savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

43. dakikada 'nın pasında topla buluşan Attamah'ın vuruşunda top defansa çarparak kornere gitti.

48. dakikada korner atışı kullanan 'nin ceza sahası içine gönderdiği topu kafa ile sektirerek, Muhar ile buluşturdu. Topa kafa ile vuran Muhar topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

57. dakikada sağ çaprazda Ay'ın ceza sahası içine ortasında topla buluşan Samudio'nun kafa vuruşu üstten auta gitti.

71. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Lennon'un kaleye çektiği şut direkten döndü.

73. dakikada ceza sahası dışında Boldrin'in verdiği pasta topla buluşan Samudio'nun kaleye çektiği şut ağlarla buluştu: 1-1.

77. dakikada sağ kanatta 'in ceza sahası içine gönderdiği ortaya kafa ile vuran İlhan Parlak topu ağlarla buluşturdu: 2-1.

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