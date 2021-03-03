Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Hes Kablo Kayserispor, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, Karlo Muhar ve İlhan Parlak kaydederken, Rizespor'un tek golünü ise Samudio attı.

Bu sonuçla Kayserispor 28 puana yükselerek düşme hattından kurtulurken, Rizespor 28 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada sağ kanatta topla buluşan Lennon'un ortasında top Attamah'ın önünde kaldı. Attamah'ın vuruşunda top kaleci Gökhan'da kaldı.



9. dakikada gelişen Rizespor'un atağında sağ çaprazda topla buluşan Boldrin ceza sahası dışından topa sert vurdu. Kaleci Doğan'dan seken topu, defans uzaklaştırdı.



33. dakikada sol kanatta topla buluşan Melnjak'ın ortasında Boldrın'den önce savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.



43. dakikada Maglija'nın pasında topla buluşan Attamah'ın vuruşunda top defansa çarparak kornere gitti.

48. dakikada korner atışı kullanan Avramovski'nin ceza sahası içine gönderdiği topu Maglica kafa ile sektirerek, Muhar ile buluşturdu. Topa kafa ile vuran Muhar topu ağlarla buluşturdu: 1-0.



57. dakikada sağ çaprazda Selim Ay'ın ceza sahası içine ortasında topla buluşan Samudio'nun kafa vuruşu üstten auta gitti.



71. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Lennon'un kaleye çektiği şut direkten döndü.



73. dakikada ceza sahası dışında Boldrin'in verdiği pasta topla buluşan Samudio'nun kaleye çektiği şut ağlarla buluştu: 1-1.



77. dakikada sağ kanatta Ramazan Civelek'in ceza sahası içine gönderdiği ortaya kafa ile vuran İlhan Parlak topu ağlarla buluşturdu: 2-1.

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