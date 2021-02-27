27 Şubat 2021, Cumartesi
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ÇAYKUR RİZESPOR-SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, Selim, Meriah, İsmail, Yasin, Sabo, Dokovic, Samudio, Söderlund
Sivasspor: Muammer, Ahmet Oğuz, Robin, Samba, Ziya, Hakan, Claudemir, Fajr, Erdoğan, Yatabare, Gradel
Rizespor-Sivasspor | CANLI
Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor - Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Çaykur Rizespor - Sivasspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında Çaykur Rizespor - Sivasspor kozlarını paylaşıyor. Çaykur Rizespor - Sivasspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
ÇAYKUR RİZESPOR-SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, Selim, Meriah, İsmail, Yasin, Sabo, Dokovic, Samudio, Söderlund
Sivasspor: Muammer, Ahmet Oğuz, Robin, Samba, Ziya, Hakan, Claudemir, Fajr, Erdoğan, Yatabare, Gradel
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