27 Şubat 2021, Cumartesi

SÜPER LİG

Rizespor-Sivasspor | CANLI

Rizespor-Sivasspor | CANLI
SÜPER LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 27.02.2021

'in 27. haftasında Çaykur - ile karşı karşıya geliyor. - Sivasspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...

'de heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında Çaykur - kozlarını paylaşıyor. - Sivasspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...




ÇAYKUR RİZESPOR-SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, Selim, Meriah, İsmail, Yasin, Sabo, Dokovic, Samudio, Söderlund

Sivasspor: Muammer, Ahmet Oğuz, Robin, Samba, Ziya, Hakan, Claudemir, Fajr, Erdoğan, Yatabare, Gradel

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Antalyaspor-Başakşehir | CANLI Antalyaspor-Başakşehir | CANLI
Hatayspor geriden gelerek kazandı! Hatayspor geriden gelerek kazandı!
Karagümrük 2 hafta sonra kazandı! Karagümrük 2 hafta sonra kazandı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör