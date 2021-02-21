21 Şubat 2021, Pazar

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Gaziantep FK-Antalyaspor | CANLI

Gaziantep FK-Antalyaspor | CANLI
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Giriş Tarihi: 21.02.2021

'in 26. haftasında sahasında ile karşılaşıyor. Mücadelenin detayları ve maçın CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...

'in 26. hafta maçında evinde Fraport TAV 'u ağırlıyor. Karşılaşmanın detayları ve maçın CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...

GAZİANTEP FK-ANTALYASPOR İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Güray, Tosça, Dijilobodji, Roderick, Oğuz, Kenan, Vetrih, Maxim, A. Felipe, Mirallas.

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Eren, Nuri, Gökdeniz, Hakan, Fredy, Amilton, Orgill.


GAZİANTEP FK - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Antalyaspor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

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