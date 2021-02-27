27 Şubat 2021, Cumartesi

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Çaykur Rizespor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Rizespor - Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 27.02.2021 Giriş Tarihi: 27.02.2021

'in 27. haftasında - karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Çaykur Rizespor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Çaykur Rizespor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ÇAYKUR RİZESPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Sivasspor maçı 27 Şubat Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Meriah, Emin Dilaver, Melnjak, Doğan Erdoğan, Abdullah, Djokovic, Söderlund, Skoda

Sivasspor: Samassa, Ahmet Oğuz, Camara, Robin Yalçın, Ziya Erdal, Cofie, Hakan Arslan, Fajr, Erdoğan, Gradel, Yatabare

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