Çaykur Rizespor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor - Sivasspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Çaykur Rizespor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Sivasspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Çaykur Rizespor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ÇAYKUR RİZESPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Çaykur Rizespor - Sivasspor maçı 27 Şubat Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.
ÇAYKUR RİZESPOR - SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Meriah, Emin Dilaver, Melnjak, Doğan Erdoğan, Abdullah, Djokovic, Söderlund, Skoda
Sivasspor: Samassa, Ahmet Oğuz, Camara, Robin Yalçın, Ziya Erdal, Cofie, Hakan Arslan, Fajr, Erdoğan, Gradel, Yatabare
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