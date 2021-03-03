Süper Lig'in 28. haftasında Sivasspor ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Sivasspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Sivasspor ile Hatayspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sivasspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SİVASSPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Hatayspor maçı 3 Mart Çarşamba günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

SİVASSPOR - HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Robin, Camara, Uğur, Claudemir, Boyd, Fajr, Hakan, Gradel, Yatabare

Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis, Aabid, Ribeiro, Akintola, M.Mert, Boupendza, Diouf

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