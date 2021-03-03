03 Mart 2021, Çarşamba

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Sivasspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Sivasspor - Hatayspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 03.03.2021 Giriş Tarihi: 03.03.2021

'in 28. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Sivasspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sivasspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SİVASSPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Hatayspor maçı 3 Mart Çarşamba günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

SİVASSPOR - HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sivasspor: , , Robin, Camara, Uğur, Claudemir, Boyd, Fajr, Hakan, Gradel, Yatabare

Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis, Aabid, Ribeiro, Akintola, M.Mert, Boupendza, Diouf

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