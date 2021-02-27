Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadelenin 90 dakikası 0-0'lık eşitlikle sona erdi ve taraflar 1'er puan aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi

Süper Lig'in 27. haftasında Antalya'da, Antalyaspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.,

Bu sonuçla Antalyaspor puanını 34'e, Başakşehir ise 25'e yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

15'inci dakikada sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Hasan Ali'nin ceza sahasına yaptığı ortayı Antalyaspor savunması uzaklaştırdı.



16'ncı dakikada ceza alanı içi sağ çaprazından Enzo Crivelli'nin kale önüne ortasına kimse dokunamayınca savunma tehlikeyi geçiştirdi.



İlk yarı 0-0 kapandı.



51'inci dakikada Danijel Aleksic'in rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden çektiği şut az farkla auta dışarı çıktı.



64'üncü dakikada Fredrik Gulbrandsen'in ceza alanı dışından sert şutu kale direğinin üzerinden az farkla auta gitti.



Maç başladığı gibi 0-0 sona erdi.

DİĞER

SÜPER LİG HABERLERİ