27 Şubat 2021, Cumartesi

SÜPER LİG

Antalyaspor 0 - 0 Başakşehir (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Antalya ile Başakşehir yenişemedi!
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 27.02.2021 Giriş Tarihi: 27.02.2021

'in 27. haftasında ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 90 dakikası 0-0'lık eşitlikle sona erdi ve taraflar 1'er puan aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi

'in 27. haftasında 'da, ile karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.,

Bu sonuçla Antalyaspor puanını 34'e, ise 25'e yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

15'inci dakikada sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan 'nin ceza sahasına yaptığı ortayı Antalyaspor savunması uzaklaştırdı.

16'ncı dakikada ceza alanı içi sağ çaprazından Enzo 'nin kale önüne ortasına kimse dokunamayınca savunma tehlikeyi geçiştirdi.

İlk yarı 0-0 kapandı.

51'inci dakikada Danijel Aleksic'in rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden çektiği şut az farkla auta dışarı çıktı.

64'üncü dakikada Fredrik Gulbrandsen'in ceza alanı dışından sert şutu kale direğinin üzerinden az farkla auta gitti.

Maç başladığı gibi 0-0 sona erdi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Rize'de puanlar paylaşıldı! Rize'de puanlar paylaşıldı!
G.Saray-Erzurumspor | İlk 11'ler belli oldu G.Saray-Erzurumspor | İlk 11'ler belli oldu
Hatayspor geriden gelerek kazandı! Hatayspor geriden gelerek kazandı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör