14 Şubat 2021, Pazar

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Hatayspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Hatayspor - Alanyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 14.02.2021 Giriş Tarihi: 14.02.2021

'in 25. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Hatayspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Hatayspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HATAYSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Alanyaspor maçı 14 Şubat Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

HATAYSPOR - ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Sackey, Katranis, Aabid, Muhammed Mert, Adama Traore, Akintola, Diouf, Boupendza

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Salih Uçan, Berkan Kutlu, Efecan Karaca, Davidson, Babacar.

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