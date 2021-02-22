22 Şubat 2021, Pazartesi

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Ankaragücü-Çaykur Rizespor | CANLI

Ankaragücü-Çaykur Rizespor | CANLI
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Giriş Tarihi: 22.02.2021

'in 26. haftasında sahasında 'u ağırlıyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI aspor.com.tr'de...

'in 26. hafta mücadelesinde evinde 'u konuk ediyor. Maçla ilgili tüm detaylar ve CANLI anlatım haberimizde...

ANKARAGÜCÜ-RİZESPOR İLK 11'LER

Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Erdi, Atila, Voca, İbrahim, Lukasik, Saba, Paintsil, Borven.

Rizespor: Gökhan, Selim, Meriah, Emir, İsmail, Donsah, Dokovic, Abdullah, Samudio, Onur, Skoda.


ANKARAGÜCÜ - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı saat 19:00'da başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

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