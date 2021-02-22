Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü evinde Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Maçla ilgili tüm detaylar ve CANLI anlatım haberimizde...

ANKARAGÜCÜ-RİZESPOR İLK 11'LER

Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Erdi, Atila, Voca, İbrahim, Lukasik, Saba, Paintsil, Borven.

Rizespor: Gökhan, Selim, Meriah, Emir, İsmail, Donsah, Dokovic, Abdullah, Samudio, Onur, Skoda.





ANKARAGÜCÜ - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı saat 19:00'da başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

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