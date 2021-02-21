Erzurumspor-Hatayspor maçına o görüntüler damga vurdu! Buharlı zemin...

Süper Lig'in 26. haftasında BB Erzurumspor sahasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele -7 derecede oynanırken, stadın alttan ısıtmalı olması nedeniyle ortaya sürpriz görüntüler çıktı. İşte o kareler...