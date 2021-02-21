21 Şubat 2021, Pazar

A SPOR GALERİ

Erzurumspor-Hatayspor maçına o görüntüler damga vurdu! Buharlı zemin...

Süper Lig'in 26. haftasında BB Erzurumspor sahasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele -7 derecede oynanırken, stadın alttan ısıtmalı olması nedeniyle ortaya sürpriz görüntüler çıktı. İşte o kareler...

Giriş Tarihi: 21.02.2021 15:36
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Erzurumspor-Hatayspor maçına o görüntüler damga vurdu! Buharlı zemin...

Süper Lig'in 26. haftasında Hatayspor zorlu mücadelede Erzurum BB'ye konuk oldu.

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Erzurumspor-Hatayspor maçına o görüntüler damga vurdu! Buharlı zemin...

Erzurum'un -7 derecelik soğuk bir gününde oynanan mücadele alttan ısıtmalı Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanırken, karşılaşmada ilginç enstantaneler yaşandı.

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Erzurumspor-Hatayspor maçına o görüntüler damga vurdu! Buharlı zemin...

İşte o anlar...

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Erzurumspor-Hatayspor maçına o görüntüler damga vurdu! Buharlı zemin...
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Erzurumspor-Hatayspor maçına o görüntüler damga vurdu! Buharlı zemin...
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