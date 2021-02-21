21 Şubat 2021, Pazar

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Son dakika: Fenerbahçe Göztepe maçının 11'leri belli oldu!

F.Bahçe-Göztepe | İlk 11'ler belli oldu
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Güncelleme Tarihi: 21.02.2021 Giriş Tarihi: 21.02.2021

Son dakika spor haberleri: 'in 26. haftasında Fenerbahçe-Göztepe maçı öncesi ilk 11'ler belli oldu.

'in 26. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi iki takımın 11'leri belli oldu.

FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Göztepe maçı 21 Şubat Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - GÖZTEPE 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Sangare, Serdar, , Caner, , Ozan, Valencia, Thiam, , Osayi

Göztepe: İrfan Can, Murat, , , Dzenan, Obinna, , Diabate, , Cherif, Jahovic

TRABZONSPOR MAÇI ÖNCESİNDE 5 OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Serdar Aziz, Marcel Tisserand, Enner Valencia, Mert Hakan Yandaş ve Sinan Gümüş, sarı kart görmeleri durumunda 27'nci haftada Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

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