Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Alanyaspor - Galatasaray maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında Alanyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor. Alanyaspor - Galatasaray maçıyla ilgili tüm bilgiler aspor.com.tr'de...

ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 19.00'da başlayan Alanyaspor - Galatasaray maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

ALANYASPOR - GALATASARAY İLK 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Tayfur, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Umut, Berkan, Salih, Efecan, Davidson, Babacar

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer, Etebo, Gedson Fernandes, Arda, Emre Kılınç, Onyekuru, Mostafa





10. RANDEVU

Alanyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de 9 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 6 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, turuncu-yeşilliler ise 2 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. 1 müsabaka da berabere sona erdi. Aslan'ın 23 golüne, Akdeniz ekibi 12 golle cevap verdi.

İki takım arasında bu sezon oynanan maçlarda Alanyaspor, Galatasaray'ı Süper Lig'de 2-1 yenerken, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3-2 mağlup ederek rakibini kupadan eledi.

LİGDE 6 MAÇTIR KAZANIYOR

Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'a deplasmanda kaybeden Galatasaray daha sonra oynadığı 6 mücadelenin hepsinden galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'yı mağlup etti. Aslan bu karşılaşmalarda 15 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 12 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 8 galibiyet, 4 mağlubiyet alırken, 20 gol atıp, kalesinde 12 gol gördü. Aslan ligde dış sahada son oynadığı 3 maçta (Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe) rakiplerini mağlup etti.

MOSTAFA MOHAMED'DEN 4'TE 4

Galatasaray'ın devre arasında transfer ettiği Mısırlı golcü Mostafa Mohamed, yeni takımı ile çıktığı 4 maçta da rakip fileleri havalandırmayı başardı. İlk maçına Medipol Başakşehir karşısında çıkan 23 yaşındaki futbolcu penaltıdan gol buldu. Fenerbahçe derbisinde takımına galibiyeti getiren tek golü kaydeden Mohamed, Alanyaspor ile oynanan kupa mücadelesinde de fileleri 1 kez havalandırdı. Mustafa Muhammed son olarak Süper Lig'deki Kasımpaşa maçında penaltıdan gol attı.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 24 karşılaşmada kalesinde 19 gol gördü. Sarı-kırmızılılar bu alanda ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Cimbom ayrıca ligde 11 maçta da kalesini gole kapadı.

Galatasaray ayrıca attığı 49 golle, 53 gol kaydeden Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada bulunuyor.

BELHANDA VE LUYINDAMA SINIRDA

Galatasaray'da Alanyaspor maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Younes Belhanada ile Christian Luyindama mücadelede sarı kart görmeleri halinde 27. haftadaki BB Erzurumspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

EKSİKLER

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Marcelo Saracchi, Emre Taşdemir ile corona virüsü karantina sürecinden yeni çıkan Halil Dervişoğlu, Antalya'ya götürülmedi. 3 maçlık ceza alan Oğulcan Çağlayan da mücadelede yer alamadı. Antalya kampı kadrosunda yer almasına rağmen henüz takımla çalışmalara başlamayan Sofiane Feghouli de maç kadrosunda yer almadı.

ARDA TURAN'IN CEZASI BİTTİ

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), kaptan Arda Turan'a 2 maçlık men cezası vermişti. Turan, kupadaki Alanyaspor ve ligdeki Kasımpaşa karşılaşmalarıyla cezasını tamamladı. Deneyimli futbolcu, Akdeniz ekibiyle oynanan maçta ilk 11'deki yerini aldı.

ZORBAY KÜÇÜK YÖNETECEK

Alanyaspor - Galatasaray karşılaşmasını hakem Zorbay Küçük yönetiyor. Küçük'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam. Adana Bölgesi hakemi olan Zorbay Küçük, Süper Lig'de 25 maç yönetti. Bu maçların 14'ünü ev sahibi, 4'ünü ise deplasman takımları kazandı. 7 maç ise berabere sona erdi.

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