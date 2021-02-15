Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor. Antalyaspor - Yeni Malatyaspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 25. hafta mücadelesinde Antalyaspor ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşıyor. Antalyaspor - Y. Malatyaspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

ANTALYASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 19:00'da başlayan Antalyaspor - Yeni Malatyaspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

ANTALYASPOR - YENİ MALATYASPOR İLK 11'LER

ANTALYASPOR: Boffin, Bünyamin, Naldo, Kudriashov, Eren, Doğukan, Nuri, Hakan, Fredy, Amilton, Orgill

YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed, Chebake, Semih, Wallace, Hadebe, Ahmed, Acquah, Zeki, Adem, Kubilay, Umut

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