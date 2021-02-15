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Antalyaspor Yeni Malatyaspor maçı CANLI

Antalyaspor - Yeni Malatyaspor | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 15.02.2021 Giriş Tarihi: 15.02.2021

'in 25. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Antalyaspor - Yeni Malatyaspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. 25. hafta mücadelesinde Antalyaspor ile kozlarını paylaşıyor. Antalyaspor - Y. Malatyaspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

ANTALYASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 19:00'da başlayan Antalyaspor - Yeni Malatyaspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

ANTALYASPOR - YENİ MALATYASPOR İLK 11'LER

ANTALYASPOR: , , , , Eren, , , , , ,

YENİ MALATYASPOR: , , Semih, , Hadebe, Ahmed, Acquah, Zeki, Adem, Kubilay, Umut

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