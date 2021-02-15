Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak Beşiktaş maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği, Beşiktaş'ı konuk ettiği maçta sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Başkent ekibinin teknik direktörü Mehmet Altıparmak karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından basın toplantında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Altıparmak, "İki takımın da bulunduğu yer olarak bizim alttan kurtulma, Beşiktaş'ın da şampiyonlukla alakalı. Çok önemli bir karşılaşmaydı. İki takım da kazanmak için sahaya çıktı. Biz tabii oyunun genelini çok iyi oynamamıza rağmen ilk 10 dakika ile maçın son 10 dakikasını kötü oynadık diyebilirim. Maça zaten 1-0 mağlup başladık. 15-45 dakikaları arasında istediğimiz oyunu sahaya yansıttık. Beşiktaş'a önde baskı yaptık. Yakaladığımız toplarla pozisyona girdik. Özellikle Candeias'ın pozisyonu gol olsaydı, 1-1'i yakalamış olsaydık Beşiktaş'ı daha farklı durumlara sokabilirdik. İkinci yarı aynı oyunumuzu devam ettirmeye çalıştık. Maçın hep kırılma anları var. 85. dakikada Stancu topa dokunabilse belki maç 1-1'e gelecekti. Oyun farklı şekle belki son dakikalarda biz aynı şeyi yapacaktık. Ama oyunun 85. dakikasından sonra risk almaya başladık. Yediğimiz bir kontra ile 2-0 oldu zaten. Biz gerçekten oyunun büyük bölümünü çok iyi oynadığımız, çok mücadele ettiğimiz bir karşılaşmayı kaybettik. Artık bu saatten sonra yapacak çok fazla bir şey yok. Beşiktaş'ı maça geri getiren oyuncu değişiklikleri. Bizim yaptığımız oyuncu değişiklikleri ile Beşiktaş'ın oyuna girenleri maçı çevirdiler. Bana göre bugünkü maçın özeti bu" diye konuştu.

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