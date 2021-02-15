16 Şubat 2021, Salı

SÜPER LİG

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak Beşiktaş maçını değerlendirdi

Gol bizi moral olarak 15 dakika geriye itti
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 15.02.2021 Giriş Tarihi: 15.02.2021

'in 25. haftasında , 'ı konuk ettiği maçta sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Başkent ekibinin teknik direktörü karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından basın toplantında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Altıparmak, "İki takımın da bulunduğu yer olarak bizim alttan kurtulma, 'ın da şampiyonlukla alakalı. Çok önemli bir karşılaşmaydı. İki takım da kazanmak için sahaya çıktı. Biz tabii oyunun genelini çok iyi oynamamıza rağmen ilk 10 dakika ile maçın son 10 dakikasını kötü oynadık diyebilirim. Maça zaten 1-0 mağlup başladık. 15-45 dakikaları arasında istediğimiz oyunu sahaya yansıttık. Beşiktaş'a önde baskı yaptık. Yakaladığımız toplarla pozisyona girdik. Özellikle 'ın pozisyonu gol olsaydı, 1-1'i yakalamış olsaydık Beşiktaş'ı daha farklı durumlara sokabilirdik. İkinci yarı aynı oyunumuzu devam ettirmeye çalıştık. Maçın hep kırılma anları var. 85. dakikada topa dokunabilse belki maç 1-1'e gelecekti. Oyun farklı şekle belki son dakikalarda biz aynı şeyi yapacaktık. Ama oyunun 85. dakikasından sonra risk almaya başladık. Yediğimiz bir kontra ile 2-0 oldu zaten. Biz gerçekten oyunun büyük bölümünü çok iyi oynadığımız, çok mücadele ettiğimiz bir karşılaşmayı kaybettik. Artık bu saatten sonra yapacak çok fazla bir şey yok. Beşiktaş'ı maça geri getiren oyuncu değişiklikleri. Bizim yaptığımız oyuncu değişiklikleri ile Beşiktaş'ın oyuna girenleri maçı çevirdiler. Bana göre bugünkü maçın özeti bu" diye konuştu.

Altıparmak G.Birliği - Beşiktaş maçı sonrası konuştu

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Antalya ile Malatya yenişemedi! Antalya ile Malatya yenişemedi!
Zirve yarışında büyük heyecan! İşte güncel puan durumu Zirve yarışında büyük heyecan! İşte güncel puan durumu
Cenk duble yaptı! Kartal 3 puanı kaptı Cenk duble yaptı! Kartal 3 puanı kaptı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör