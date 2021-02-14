Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Göztepe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında Göztepe ile Başakşehir kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Göztepe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GÖZTEPE - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - Başakşehir maçı 14 Şubat Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

GÖZTEPE - BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama, Mihojevic, Titi, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Esiti, Obinna, Diabate, Halil Akbunar, Cherif Ndiaye.

Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Azubuike, Ndayishimiye, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Junior Fernandes, Demba Ba.

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