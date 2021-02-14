Süper Lig'in 25. haftasında Konyaspor sahasında Denizlispor'u ağırladı. Ev sahibi ekip mücadeleden 2-0 galibiyetle ayrıldı ve 6 hafta aradan sonra 3 puanı hanesine yazdırdı.

Süper Lig'in 25. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor, Yukatel Denizlispor'u konuk etti. Mücadeleyi yeşil-beyazlılar 2-0 kazandı.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Abdulkerim Bardakçı ve 80'de Jesse Sekidika kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Konyaspor 6 hafta aradan sonra galip geldi ve puanını 27'ye yükseltti. Denizlispor ise 18 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

27'nci dakikada Milosevic'in köşe atışında Diomande'nin kafa vuruşunda top kalece Cenk'te kaldı.

44'üncü dakikada ceza sahasında topla buluşan Sekidika'nın şutu auta çıktı.

45'inci dakikada ceza sahasına giren Sagal'ın şutunda top kaleci Eray'da kaldı.

52'nci dakikda Cikalleshi'nin ortasında ceza sahasında topu önünde bulan Abdülkerim'in vuruşnda meşin yvarlak ağlarla buluştu: 1-0

68'nci dakikada Hasan'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topa iyi yükselen Leismanin'nın kafa vuruşunda top kaleci Eray'da kaldı.

69'uncu dakikada Cikalleshi'nin ceza sahası yayından şutunda kaleci Cenk müdahale etti.

80'inci dakikada Shengelia'nın ceza sahasındaki pasında Sekidika, takımdaki ilk golunu atıyor: 2-0

86'ncı dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Rodallega'nın şutunda kaleci Eray, topu kornere çeldi.

Karşılaşma İttifak Holding Konyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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