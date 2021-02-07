07 Şubat 2021, Pazar

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Denizlispor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Denizlispor - Antalyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 07.02.2021 Giriş Tarihi: 07.02.2021

'in 24. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Denizlispor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında - kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Denizlispor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

DENİZLİSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Denizlispor - Antalyaspor maçı 7 Şubat Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

DENİZLİSPOR - ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Denizlispor: Cenk, Tiago, Kubilay, Mustafa, Sakıb, Bakalorz, Diskerud, Murawski, Sagal, Mesanovic, Rodallega,

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Kudryashov, Ersan Adem, Eren, Hakan Özmert, Nuri Şahin, Sidney Sam, Imeri, Gökdeniz, Fredy,

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