Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek 4 hafta aranın ardından galibiyetle tanıştı.

Müsabakanın 46. dakikasında sağ kanattan Auzubuike'nin yaptığı ortada Fernandes'in kafa vuruşunda kaleci İrfan Can topu uzaklaştırdı. Dönen topla buluşan Deniz'in şutunda Atınç topu kornere uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında sağ kanattan yapılan ortada Epureanu'nun kafa vuruşuyla kaleye göndermek istediği meşin yuvarlağa kaleci İrfan Can müdahale etti. Topu önünde bulan Fernandes'in şutunda top auta gitti.

51. dakikada Epureanu ile girdiği ikili mücadelenin ardından Jahovic'in yerde kalmasıyla hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. 53. dakikada atışı kullanan Zulj, topu filelere gönderdi: 2-0.

57. dakikada sağ kanattan Halil'in yaptığı ortada Cherif Ndiaye'nin kafa vuruşunda direkten dönen topu kaleye göndermek isteyen Zulj'un şutunda top Jahovic'e çarptı. Topu önünde bulan Soner'in şutunda top direğin yanından auta gitti.

59. dakikada Medipol Başakşehir farkı 1'e indirdi. Sol kanattan Hasan Ali Kaldırım'ın yaptığı ortada Deniz Türüç düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 2-1.

86. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Guldbrandsen'in şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

90+5. dakikada Cherif Ndiaye ile Rafael arasındaki mücadelenin ardından hakem Ümit Öztürk Rafael'i kırmızı kartla cezalandırdı. Ancak pozisyon ofsayt olduğu için Ümit Öztürk, kırmızı kartı iptal etti.

Karşılaşma Göztepe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

