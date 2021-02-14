14 Şubat 2021, Pazar

SÜPER LİG

Göztepe 2-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Göztepe 4 hafta sonra kazandı!
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 14.02.2021 Giriş Tarihi: 14.02.2021

'in 25. haftasında evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek 4 hafta aranın ardından galibiyetle tanıştı.

'in 25. haftasında , 'i 2-1 mağlup etti.
Müsabakanın 46. dakikasında sağ kanattan Auzubuike'nin yaptığı ortada Fernandes'in kafa vuruşunda kaleci İrfan Can topu uzaklaştırdı. Dönen topla buluşan Deniz'in şutunda Atınç topu kornere uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında sağ kanattan yapılan ortada Epureanu'nun kafa vuruşuyla kaleye göndermek istediği meşin yuvarlağa kaleci İrfan Can müdahale etti. Topu önünde bulan Fernandes'in şutunda top auta gitti.

51. dakikada Epureanu ile girdiği ikili mücadelenin ardından Jahovic'in yerde kalmasıyla hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. 53. dakikada atışı kullanan Zulj, topu filelere gönderdi: 2-0.

57. dakikada sağ kanattan Halil'in yaptığı ortada Cherif Ndiaye'nin kafa vuruşunda direkten dönen topu kaleye göndermek isteyen Zulj'un şutunda top Jahovic'e çarptı. Topu önünde bulan Soner'in şutunda top direğin yanından auta gitti.

59. dakikada Medipol Başakşehir farkı 1'e indirdi. Sol kanattan Hasan Ali Kaldırım'ın yaptığı ortada Deniz Türüç düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 2-1.

86. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Guldbrandsen'in şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

90+5. dakikada Cherif Ndiaye ile Rafael arasındaki mücadelenin ardından hakem Ümit Öztürk Rafael'i kırmızı kartla cezalandırdı. Ancak pozisyon ofsayt olduğu için Ümit Öztürk, kırmızı kartı iptal etti.

Karşılaşma Göztepe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Cimbom zirveye tutundu! İşte güncel puan durumu Cimbom zirveye tutundu! İşte güncel puan durumu
Aslan Paşa'ya geçit vermedi! Aslan Paşa'ya geçit vermedi!
Hatay'da gol sesi çıkmadı! Hatay'da gol sesi çıkmadı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör