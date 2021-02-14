14 Şubat 2021, Pazar

SÜPER LİG

Hatayspor 0 - 0 Alanyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Hatay'da gol sesi çıkmadı!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 14.02.2021 Giriş Tarihi: 14.02.2021

'in 25. haftasında sahasında 'u konuk etti. Mücadelenin 90 dakikasında gol sesi çıkmadı ve taraflar 1'er puan aldı.

'in 25. haftasında heyecan 4 maçla devam etti. Saat 16'da başlayan mücadelede ligin iki flaş ekibi karşı karşıya geldi. 'un 'u konuk ettiği karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve taraflar birer puanla sahadan ayrıldı.

Bu sonucun ardından Hatayspor puanını 39'a, Alanyaspor ise 42'ye yükseltti.

Mücadele ev sahibi Hatayspor'da Popov 45. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada topla buluşan Boupendza bekletmeden şutunu çekti. Bu pozisyonda Marafona topu önce elinden kaçırdı, ardından son anda çizgide tutmayı başardı.

14. dakikada Traore'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Boupendza'nın müsait pozisyondaki vuruşunda top az farkla auta gitti.

37. dakikada kazanılan korner atışını Salih kullandı. Bu futbolcunun ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Caulker kafayı vurdu ancak kaleci Munir bu pozisyonda gole izin vermedi.

44. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Steven Caulker, altıpas üzerinden şutunu çekti ancak kaleci Munir net pozisyonda gole engel olmayı başardı.

45. dakikada rakibine yaptığı hareket sonrasında ikinci sarı kartını gören Popov, Hakem Turgut Doman tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

49. dakikada gelişen Alanyaspor atağında topla buluşan Efecan bekletmeden kaleyi düşündü. Bu futbolcunun şutunda direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

62. dakikada Hatayspor savunmasının uzaklaştıramadığı top Salih Uçan'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

90+4. dakikada hızlı kullanılan serbest vuruşta Kamara kaleciden karşı karşıya kaldı ancak bu futbolcu topu ayağından fazla açınca Marafona topa sahip oldu.

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