Kulüpler Birliği'nde görev dağılımı yapıldı!
Mehmet Sepil'in görevi bırakmasından sonra başkanlığa Kulüpler Birliği Başkanlığı'na seçilen Ahmet Nur Çebi, yeni görev dağılımını açıkladı. İşte detaylar...
Kulüpler Birliği Vakfı, yeni başkan Ahmet Nur Çebi başkanlığında toplandı ve görev dağılımı gerçekleşti. Gerçekleşen görev dağılımının ardından Kulüpler Birliği'nden yapılan paylaşımla görev alan isimler duyuruldu.
İşte Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklama:
"Kulüpler Birliği Vakfı'nın Ahmet Nur Çebi Başkanlığında toplanan yönetim kurulunda yeni görev dağılımları yapıldı. Fenerbahe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olurken; Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Sportif İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı oldu. İdari İşlertden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini de Kasımpaşa Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Saraç üstlendi."
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