10 Şubat 2021, Çarşamba

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Kulüpler Birliği'nde görev dağılımı yapıldı!

Kulüpler Birliği'nde görev dağılımı yapıldı!
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Güncelleme Tarihi: 10.02.2021 Giriş Tarihi: 10.02.2021

'in görevi bırakmasından sonra başkanlığa Kulüpler Birliği Başkanlığı'na seçilen , yeni görev dağılımını açıkladı. İşte detaylar...

, yeni başkan başkanlığında toplandı ve görev dağılımı gerçekleşti. Gerçekleşen görev dağılımının ardından Kulüpler Birliği'nden yapılan paylaşımla görev alan isimler duyuruldu.

İşte Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklama:

"Kulüpler Birliği Vakfı'nın Ahmet Nur Çebi Başkanlığında toplanan yönetim kurulunda yeni görev dağılımları yapıldı. Fenerbahe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olurken; Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Sportif İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı oldu. İdari İşlertden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini de Kasımpaşa Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Saraç üstlendi."

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