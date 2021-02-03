Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Zirve mücadelesi veren Beşiktaş, Ersun Yanal ile birlikta çıkış sürecinde olan Antalyaspor'u yenerek, zorlu virajdan kârlı ayrılmak istiyor. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Antalyaspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Beşiktaş maçı 3 Şubat Çarşamba günü saat 19:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Kudryashov, Eren, Nuri, Hakan, Fredy, Amilton, Sam, Gökdeniz

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, N'Sakala, Atiba, Josef, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar

BEŞİKTAŞ İLE ANTALYASPOR 50. KEZ

Beşiktaş ile Antalyaspor, Süper Lig'de 50. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. O tarihten bu yana yapılan 49 lig karşılaşmasının 33'ünü Beşiktaş, 6'sını Antalyaspor kazandı. Taraflar 10 müsabakada ise birbirlerine üstünlük kuramadı. Siyah-beyazlıların attığı 106 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 44 gol kaydetti.

Geçen sezon Antalya'da oynanan maçta Beşiktaş rakibine 2-1 üstünlük kurdu. Antalyaspor ise Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı. İki takım arasında bu sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma ise 1-1 beraberlikle tamamlandı.

ERSUN YANAL 700. MAÇINA ÇIKACAK

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş mücadelesiyle kariyerinde 700'üncü karşılaşmasına çıkacak. Süper Lig'de ilk olarak 1995-1996'da Denizlispor'da görev yapan Ersun Yanal, Süper Lig'de MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Manisaspor, Trabzonspor, Eskişehirspor, Fenerbahçe, Antalyaspor'u, 1. Lig'de de Yeni Salihlispor ve Denizlispor'u çalıştırdı.

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM?

Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Antalyaspor - Beşiktaş maçını hakem Arda Kardeşler yönetecek.

DİĞER

SÜPER LİG HABERLERİ