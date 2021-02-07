07 Şubat 2021, Pazar

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TFF Başkanı Nihat Özdemir'den A Spor'a özel seyirci açıklaması! "Ceza vermekten çekinmeyeceğiz"

Özdemir'den A Spor'a özel seyirci açıklaması! Ceza vermekten çekinmeyeceğiz
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Giriş Tarihi: 07.02.2021

() Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde tribüne alınan sağlık çalışanları hakkında A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Özdemir, "Tribünde Covid-19 aşısı yaptırmış 150 sağlık çalışanı vardı. Bu uygulama derbiye özel deneme amaçlıydı. Ancak maçta yaşanan olumsuz olaylardan dolayı tekrarlamayacağız." dedi.

, Fenerbahçe ile Galatasaray rasında oynanan karşılaşmada tribüne alınan 150 sağlık çalışanı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Özdemir, yaşanan olumsuzluklar nedeniyle böyle bir uygulamanın tekrarlanmayacağını duyurdu.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde tribünde Covid-19 aşısı yaptırmış 150 sağlık çalışanı vardı. Bu uygulama derbiye özel deneme amaçlıydı. Ancak maçta yaşanan olumsuz olaylardan dolayı tekrarlamayacağız. İnsanlara stada geliyor ama küfür ediyorlar.

İnsanlar stada geliyor küfür ediyor. Ayıp değil mi! Derbide yaşananlarla ilgili elimizde temsilci raporları var. Sorumluluları Pazartesi günü 'na sevk edeceğiz. İster kulüp olsun, isterse şahıs olsun ceza vermekten asla çekinmeyeceğiz.

'nın yetmediği noktada savcılığa şikayet edeceğiz ve 6222'den haklarında işlem yapılmasını talep edeceğiz.

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